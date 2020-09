A temporada é nova, mas a ameaça do covid-19 continua bem presente, e teve impacto logo naquele que seria o segundo encontro da II Liga 2020/21: os quatro testes positivos na equipa do Desportivo de Chaves fizeram com que não se realizasse o jogo com o Feirense, seguindo as indicações do delegado de saúde responsável pela região flaviense.

O plano de retoma da Liga, cuja versão 2020/21 foi publicado no passado dia 7 de setembro, determina o «procedimento perante caso conhecido de covid-19» no ponto 10. Aí está determinado que, à semelhança do procedimento geral (fora do contexto futebolístico), todos os casos positivos devem ser imediatamente comunicados à Autoridade de Saúde territorialmente competente e notificados também na plataforma SINAVEMed.

«O caso positivo deve ficar isolado, ficando impossibilitado de participar em treinos e competições até à determinação de cura deliberada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente», acrescenta esta alínea.

Isto aplica-se aos jogadores flavienses Raphael Guzzo e Samuel Silva, e aos treinadores adjuntos Pedro Machado e Tiago Castro.

O plano de retoma indica depois que «os atletas e equipas técnicas da equipa na qual foi identificado um caso positivo podem ser considerados contactos de um caso confirmado», mas ressalva também que «a identificação de um caso positivo não torna, por si só, obrigatório o isolamento coletivo, das equipas».

«A determinação de isolamento de contactos (de praticantes e outros intervenientes), a título individual, é de estrita competência da Autoridade de Saúde territorialmente competente», indica ainda o documento. Quer isto dizer que o delegado de saúde competente é que determina quais são os contactos de risco do plantel.

Recorde-se, por exemplo, que quando João Monteiro, guarda-redes do Belenenses, teve um teste positivo antes do jogo com o FC Porto, na época passada, o delegado de saúde de Braga (onde a equipa fez o estágio e os testes) determinou que o único jogador que ficava impossibilitado de jogar, por risco de contágio, era André Moreira, que tinha partilhado quarto com João Monteiro.

Testes e número de jogadores

O plano de retoma 2020/21 determina que todos os elementos dos plantéis fazem testes «até 48 horas» antes do primeiro jogo.

Tanto o Desportivo de Chaves como o Feirense fizeram testes na manhã de quinta-feira, e foi já ao final da manhã desta sexta-feira, dia para o qual estava agendado o encontro, que o emblema flaviense ficou a saber que tinha quatro casos.

O ponto 12 do plano de retoma, relativo à utilização de jogadores, determina que um atleta infetado com covid-19 «é equiparado a jogador portador de doença, não havendo qualquer exceção», e acrescenta que são sempre aplicadas as leis de jogo, nomeadamente a Lei 3, que determina um número mínimo de sete jogadores para o encontro prosseguir.

Importa referir ainda que o plano de retoma 2020/21 é omisso relativamente às consequências da não realização de encontros por causa de casos de covid-19.