O Feirense venceu este sábado o Desportivo de Chaves por 2-1, no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, resultado que permitiu a subida ao quarto lugar da II Liga, fruto do empate do Estoril ante o FC Porto B.

Após o 0-0 no marcador ao intervalo, Pedro Henrique e Ença Fati, respetivamente aos 55 e 64 minutos, construíram a vitória da equipa de Filipe Rocha, que vai na melhor fase da temporada. São agora quatro as vitórias consecutivas, além de nenhuma derrota nas últimas nove jornadas.

Já em tempo de compensação, aos 90+3’, Wellington reduziu a diferença, mas não evitou a derrota dos azul-grená.

O Desp. Chaves vê agudizada a má sequência de resultados, que é agora de sete jornadas sem qualquer triunfo. Os flavienses estão no 13.º lugar, com 28 pontos, confirmando-se que são igualados pela UD Oliveirense, que venceu o Casa Pia esta tarde. Os comandados de César Peixoto podem até cair para o 15.º lugar, se Benfica B e Penafiel vencerem no domingo. O Feirense soma 36 pontos, os mesmos, à condição, que o terceiro classificado, o Mafra.

