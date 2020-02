FC Porto B e Estoril empataram este sábado a um golo no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, em jogo da 22.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa orientada por Pedro Duarte inaugurou o marcador ao minuto 25, por Roberto, mas o FC Porto B empatou ainda na primeira parte, aos 36 minutos. Após um livre batido por Fábio Vieira, do lado direito do ataque, Tembeng tentou o corte, mas fez autogolo.

A equipa de Rui Barros, que teve Fábio Silva a titular e substituído ao minuto 83, soma agora 29 pontos, no 11.º lugar. Contudo, se Benfica B e Penafiel, que tem 27 pontos e menos um jogo, vencerem no domingo, ultrapassam os dragões. Já o Estoril chega aos 35 pontos e desceu ao quinto lugar, fruto do triunfo do Feirense em Chaves.

No Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, a UD Oliveirense venceu o Casa Pia, por 2-1. Após o nulo ao intervalo, Agdon inaugurou o marcador para a equipa da casa ao minuto 48 e bisou já no quarto minuto de compensação. O grego Alexandros fez o golo da equipa de Pina Manique, ao minuto 50.

A UD Oliveirense, que tem alternado entre vitória e derrota nas últimas cinco jornadas, somou a terceira vitória seguida em casa e tem agora 28 pontos. Já o Casa Pia continua no 18.º e último lugar, com 16 derrotas em 22 jornadas: foi a 13.ª ronda seguida sem vencer.

Esta manhã, houve empate sem golos no Leixões-Sp. Covilhã. Na sexta-feira, o Farense assumiu a liderança à condição, ao vencer o Vilafranquense (0-3).

No domingo, decorrem o Ac. Viseu-Benfica B (11h15), o Mafra-Penafiel e o Cova da Piedade-Varzim (ambos às 15h00) e o Nacional-Académica (16h00).

II LIGA: resultados e classificação

Artigo atualizado às 19h17