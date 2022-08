O guarda-redes esloveno Ziga Frelih, que foi anunciado como reforço do Desportivo de Chaves a 1 de agosto, está na porta de saída do clube transmontano, sabe o Maisfutebol.

O futebolista de 24 anos deverá regressar à Eslovénia devido a motivos pessoais, segundo o nosso jornal apurou junto do clube transmontano. Nas duas primeiras jornadas da Liga esteve sentado no banco de suplentes.

Recorde-se que Frelih foi emprestado pelo Gil Vicente ao Desp. Chaves, uma vez que tinha perdido espaço na baliza dos gilistas, graças ao regresso de Stanislav Kritciuk e às boas exibições de Andrew.

A baliza transmontana, refira-se ainda, foi reforçada esta semana com a contratação de Gonçalo Pinto, que já integra a ficha de jogo do encontro diante do Vizela.