O Estádio do Clube Desportivo das Aves foi aprovado pelas autoridades sanitárias para receber os jogos que restam da I Liga de futebol da época 2019/2020. É o 13.º recinto a ter aval.

Em comunicado no seu sítio oficial, esta tarde, os avenses referem que «a Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS) emitiu um parecer favorável à utilização» do estádio, após a «inspeção realizada na manhã desta sexta-feira».

O Desp. Aves vai receber o Belenenses (25.ª jornada), o FC Porto (27.ª), o Moreirense (29.ª), o V. Setúbal (31.ª) e o Benfica (33.ª) na Vila das Aves. Os horários dos jogos até à penúltima jornada já são conhecidos.

O recinto do atual 18.º e último classificado da I Liga junta-se aos outros 12 que já tinham sido aprovados:

Cidade do Futebol (sede FPF)

Estádio D. Afonso Henriques (V. Guimarães)

Estádio do Dragão (FC Porto)

Estádio João Cardoso (Tondela)

Estádio José Alvalade (Sporting)

Estádio do Marítimo (Marítimo)

Estádio Municipal de Braga (Sp. Braga)

Estádio da Luz (Benfica)

Portimão Estádio (Portimonense)

Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira)

Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente)

Estádio do Bessa (Boavista)

Na tarde de quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou a aprovação de nove estádios (os primeiros da lista acima). Na noite do mesmo dia, foi aprovado o Capital do Móvel e, já na quinta-feira, o Cidade de Barcelos e o Bessa.

Recorde-se que o Desp. Aves não descartou o Estádio do Bessa caso não pudesse jogar na Vila das Aves.

Por aprovar, caso tal aconteça, estão o Estádio do Bonfim (V. Setúbal) e o Estádio do Rio Ave FC (Rio Ave). Estes, a par dos recintos do Desp. Aves, Paços de Ferreira, Gil Vicente e Boavista tinham recebido, por parte da DGS, a indicação para «um conjunto de correções» com vista a novas vistorias. O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, já admitiu que o Dragão seria uma boa alternativa, caso o clube não pudesse jogar em Vila do Conde. A hipótese Cidade do Futebol para o V. Setúbal também foi colocada.

Da avaliação da DGS ficaram de fora quatro estádios, os de Belenenses, Santa Clara, Moreirense e Famalicão. O Belenenses e o Santa Clara vão jogar em casa emprestada, na Cidade do Futebol. O Famalicão tem acordo com o Gil Vicente para jogar no Estádio Cidade de Barcelos e o Moreirense para competir no Estádio D. Afonso Henriques.