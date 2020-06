O treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta Santos, quer, no dérbi ante o Moreirense, que a equipa deixe uma «imagem diferente» para evitar «falta de competitividade e compromisso até ao fim do campeonato», no qual a permanência está dificílima para o clube do concelho de Santo Tirso. A possibilidade de despromoção é, até, possível já na 29.ª jornada, mediante uma conjugação de resultados.

«Queremos uma resposta completamente diferente daquela que demos no último jogo» afirmou Nuno Manta, em conferência de imprensa, este sábado, em alusão à derrota ante o Gil Vicente, por 3-0, em Barcelos, no duelo da 28.ª ronda.

Para o duelo nortenho ante os cónegos, marcado para as 17 horas de segunda-feira, Nuno Manta espera um «Moreirense muito competitivo e organizado», salientando que é um clube «tranquilo» na classificação e que só perdeu um dos últimos dez jogos.

Se o Aves perder ante o Moreirense e o Marítimo vencer o Benfica, a descida à II Liga torna-se já uma realidade na segunda-feira. Caso empate frente aos cónegos, o Aves só desce ao fim da jornada se o Marítimo vencer o Benfica e se o Tondela pontuar, na quarta-feira, ante o Belenenses SAD.

«Estamos com a cabeça no cepo há muito tempo. Sabemos que está muito difícil o Aves manter-se, em termos matemáticos e pelo contexto do clube, mas temos de ter dignidade até ao fim para lutar pelos três pontos em todos os jogos. Nesta região sente-se muito este dérbi e queremos dar uma alegria aos nossos adeptos», observou Manta, que pode já contar com Kevin Yamga, de regresso após um jogo de suspensão.

Siga o Desp. Aves-Moreirense, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 17 horas de segunda-feira. Cláudio Pereira é o árbitro do encontro.