O Desp. Chaves está em negociações para contratar Moreno.

Pouco depois de anunciar a saída de José Gomes, a direção do clube flaviense iniciou contactos com o antigo treinador do V. Guimarães e as negociações têm avançado durante as últimas horas.

O mais importante já foi alcançado, que passa pela vontade das duas partes em chegar a um entendimento. O que falta agora é partir pedra para que o acordo seja total.

Moreno, recorde-se, conseguiu apurar o V. Guimarães para a Liga Conferência e ainda começou a época no Berço, mas acabou por sair por motivos pessoais, logo após a vitória nprimeira jornada da Liga (e a eliminação das competições europeias).

Já o Desp. Chaves é último classificado, tendo até agora somado desilusões atrás de desilusões: tem cinco derrotas em cinco jogos, com um total de quatro golos marcados e 17 sofridos. O que conduziu à saída de José Gomes.