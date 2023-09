Depois da derrota do Bessa, José Gomes está na rota de saída do Desportivo de Chaves, avançou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.

O técnico de 53 anos chegou esta temporada aos flavienses, para ocupar a vaga deixada por Vítor Campelos, mas não somou qualquer vitória nos seis jogos já disputados. Eliminada da Taça da Liga pelos Aves SAD, a equipa transmontana é a única que continua sem pontuar na Liga ao fim de cinco jornadas.

Além disso, o Desp. Chaves tem a pior defesa do campeonato, com 17 golos sofridos.

Questionado, na conferência de imprensa após o jogo com o Boavista, sobre os lenços brancos que viu da bancada, José Gomes confessou ter sentido que a equipa «lutou até ao fim».

«Como está treinador? Sempre dependente dos resultados, do que a equipa demonstra, da vontade e organização que demonstra, da envolvência do projeto e do que este significa. Quando esses vetores convergem no sentido de "não há mais nada aqui a fazer", o caminho só pode ser um. Faz sentido que se mude [de treinador] quando olhamos para a equipa e não sentimos nada», afirmou.

O técnico, que na última temporada não conseguiu evitar a despromoção do Marítimo, tem um vasto currículo no futebol nacional, após passagens por Rio Ave, Desp. Aves, Moreirense, Leiria, Leixões, Paços de Ferreira ou FC Porto, neste último como adjunto. No estrangeiro, já treinou em Espanha, Inglaterra, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Hungria.