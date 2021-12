Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 22 óbitos associados à covid-19 e mais 5.649 novos casos de infeção, de acordo como o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado.



Desde início da pandemia, o país já contabilizou 1.163.001 infeções e 18.514 óbitos.

A maioria das vítimas mortais (7) foram registadas na região Norte. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com cinco, região Centro com quatro, o Algarve com mais quatro e os Açores com duas mortes.

Há menos 23 pessoas internadas, para um total de 879. No entanto, há mais um doente em unidades de cuidados intensivos em comparação com a véspera num total de 130.

Nas últimas 24 horas, 2.725 pessoas foram dadas como recuperadas. Há um total de 58.833 casos ativos em Portugal.





[em atualização]