Mata no peito, toca com o pé direito e bola lá para dentro!

O Aparecida venceu o SC Campo no passado domingo, por 4-0, em jogo da 8.ª jornada da série 2 da Divisão de Honra da AF Porto, num duelo marcado por um golaço de João António, jogador da equipa da casa.

O camisola 10 do Aparecida, também conhecido por Bujanda, recebeu à entrada da área um cruzamento de Bacar Baldé, dominou de peito, tocou com o pé direito e, sem deixar cair a bola, rematou à meia-volta para um golaço.

Candidato ao Puskás?

Um jogo em que Bujanda bisou, assim como Fábio Oliveira, para a oitava vitória em oito jogos do Aparecida no campeonato, registo que vale a liderança isolada na série 2 do segundo principal campeonato distrital da AF Porto (abaixo da Pró-Nacional), com 24 pontos, 34 golos marcados e sete sofridos.