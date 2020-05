Foi a 21 de outubro de 1998 que o FC Porto assinou, através do então futebolista brasileiro Doriva, uma das maiores «bombas» na sua história na Liga dos Campeões. Na receção ao Dínamo de Zagreb, o ex-médio assinou um pontapé potente que só parou no fundo da baliza.

O camisola 17 do FC Porto na época 1998/1999 abriu o marcador ao minuto 33, num livre direto frontal, batendo o guardião Drazen Ladic. Depois, Zahovic, aos 43 e 76 minutos, completou o triunfo portista, por 3-0.

Ivica Kralj, Secretário, Jorge Costa, Aloísio, Fernando Mendes, Paulinho Santos, Capucho, Zahovic, Doriva, Drulovic e Mário Jardel foram os titulares do FC Porto de Fernando Santos nesse jogo. Entraram ainda Rui Barros, Chippo e Artur. Do lado do Dínamo, por exemplo, jogavam ainda Maric e Sokota, jogadores que passariam mais tarde pelo futebol português.

O jogo contou para a terceira jornada da fase de grupos, mas seria insuficiente para os dragões se apurarem para os quartos de final. O Olympiakos venceu o grupo, com 11 pontos, seguido do Dínamo Zagreb, com oito. O FC Porto e o Ajax somaram sete pontos cada. Nesta época, a fase de grupos era de seis grupos de quatro e só se apuravam os vencedores de cada grupo e os dois melhores segundos.