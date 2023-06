Além de ter comentado as qualidades de Bento, guara-redes que tem sido apontado ao Benfica, após a derrota do Brasil com o Senegal em Alvalade, Ederson comentou como é partilhar o balneário com Bernardo Silva e Rúben Dias no Manchester City.

«O Bernardo é muito querido por todos. É um brincalhão com quem todos gostam de brincar. O Rúben é aquele gajo mais sério e com postura, mas na festa perdeu um pouco a postura [risos]. Se o Bernardo não perdeu? É muito fácil o Bernardo perder a postura [mais risos].

É muito bom dividir o balneário com eles nestes seis anos de muitas conquistas. Com o Rúben foi um pouco menos tempo, mas é ótimo estar com eles no Manchester City, depois de ter partilhado tempo com eles também no Benfica. Estou muito contente com a trajetória deles.»

[quer que Bernardo Silva fique no clube?]

«Quero muito que o Bernardo fique no Manchester City. Basta ver os últimos jogos dele. O que ele faz é brilhante. É muito difícil ver um jogador fazer o que ele faz. Tem uma qualidade tremenda.»