A English Football League, a entidade que organiza os campeonatos de divisões secundárias do futebol inglês, emitiu um comunicado nesta terça-feira no qual reafirma o apoio aos jogadores que desejem ajoelhar-se, descrevendo o gesto como um «simples ato de protesto contra o racismo e a desigualdade».

«Durante mais de um ano, os jogadores fizeram a escolha pessoal de realizar este simples ato de protesto contra o racismo e a desigualdade, ajudando a iluminar essas questões na sociedade e continuando uma discussão que é ouvida no mundo inteiro», escreveu a organização no comunicado.

A EFL reconhece ainda que o futebol tem força suficiente para mudar a sociedade para melhor.

«O impacto do futebol dentro e fora do campo é inquestionável. Nós sabemos em primeira mão como ele pode mudar comunidades e sociedades para melhor. E onde os jogadores optarem por se ajoelharem e se oporem à discriminação, eles contam com o apoio da liga», disse ainda o orgão do futebol inglês, que acrescenta que o protesto dos jogadores «não é sobre ideologias ou afiliações políticas», pedindo respeito por quem toma a decisão de se ajoelhar por uma causa social.

Os campeonatos de futebol de Inglaterra começam no próximo fim de semana. O Bournemouth recebe o West Bromwich na abertura da competição, no dia 6.