O site footyheadlines, conhecido por divulgar muitas vezes em primeira mão os equipamentos para a época seguinte, mostrou aquela que acredita ser a camisola secundária do Benfica para 2021/22.

A confirmar-se, os encarnados recuperam o branco com detalhes a vermelho nos ombros, à semelhança da indumentária de 2015/16.

A camisola ainda não tem o nome do patrocinador à frente. Recorde-se que o acordo com a Emirates termina este ano e o emblema encarnado ainda não anunciou nem a renovação do contrato com este parceiro nem a celebração de qualquer outro para a camisola.