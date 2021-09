A Dinamarca recebeu e goleou Israel, esta noite, por 5-0, e lidera só com vitórias o Grupo F da zona europeia de apuramento para o Mundial 2022.

Yurary Poulsen (28m), Simon Kjaer (31m), Andreas Skov Olsen (41m), Thomas Delaney (57m) e Andreas Cornelius (90m+1) fizeram os golos de mais uma noite em cheio no Estádio Parken, em Copenhaga.

Noutro jogo desta noite, a Escócia foi a Viena surpreender a Áustria com uma vitória por 1-0: o golo dos britânicos foi apontado por Lyndon Dykes, aos 30m, de grande penalidade. Já as Ilhas Faroé receberam e venceram a Moldávia por 2-1.

A Dinamarca venceu os seis jogos e é líder isolada do Grupo F, com 18 pontos. Seguem-se Escócia, com 11, Israel, com 10, e Áustria, com 7, ainda na luta pelo segundo lugar. Mais para trás estão Ilhas Faroé e Moldávia, com quatro e um pontos, respetivamente.