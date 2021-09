Num festival de (belos) golos, a seleção dos Países Baixos redimiu-se da derrota por 4-2 na Turquia na abertura do apuramento para o Mundial 2022 e goleou os turcos na noite desta terça-feira, por 6-1, em Amesterdão, para assumir a liderança – ainda em que em igualdade pontual com a Noruega – do grupo G da qualificação europeia.

O protagonista do encontro foi Memphis Depay, futebolista do Barcelona, autor de três golos. O «hat-trick» começou a ser desenhado já depois de uma assistência para o golo inaugural de Davy Klaassen, que surgiu logo no primeiro minuto. Já aos 16, aos 38 e aos 54, Depay construiu a sua noite de sonho e levou o marcador até aos 4-0.

Já aos 80 minutos, o recém-entrado Guus Til aumentou para 5-0 e Donyell Malen fez, em cima do minuto 90, o 6-0.

A grande jogada para o 2-0 dos Países Baixos:

A Turquia, que liderava à partida para a sexta jornada, viu pelo meio uma noite penosa ser acentuada com a expulsão do central Caglar Soyunçu, do Leicester, aos 44 minutos da primeira parte. Já mesmo em cima do apito final, Cengiz Under fez o tento de honra dos visitantes (90+2m).

Quem não ficou atrás de Memphis Depay foi o avançado do Borussia Dortmund, Erling Haaland, que fez um «hat-trick» nos 5-1 da Noruega a Gibraltar, em Oslo.

O jovem avançado nórdico marcou aos 27, aos 39 e aos 90+1, tendo Thostvedt inaugurado antes o marcador (23m). Pelo meio, Sorloth fez o outro golo dos da casa (59m). Styche fez o tento de honra de Gibraltar, ainda na primeira parte (43m).

O duelo entre Montenegro e Letónia não saiu do 0-0.

Na classificação, valem os 22-6 em golos aos Países Baixos, para os 12-5 da Noruega, para fazer a diferença. De recordar que as duas equipas empataram entre si em casa dos noruegueses (1-1).