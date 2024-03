O Almería anunciou esta quarta-feira a saída de Gaizka Garitano do comando técnico da equipa

O treinador de 48 anos deixa o último classificado da La Liga cinco meses depois de chegar ao cargo, e já tem sucessor: Pepe Mel foi anunciado como o sucessor.

Mel, de 61 anos, começou a época no OFI, da Grécia, equipa pela qual somou apenas uma vitória em dez jogos. Regressa agora a Espanha, onde já tem um longo currículo – o último trabalho havia sido em 2022/23, no Málaga.

O Almería, do português Luís Maximiano, é o último classificado do campeonato espanhol, com dez pontos, a 14 do Celta de Vigo, a primeira equipa em zona de permanência.