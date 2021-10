Thomas Lemar sofreu uma lesão na coxa direita, informou hoje o Atlético de Madrid em nota oficial.

O extremo internacional francês saiu com queixas musculares no encontro de domingo frente à Real Sociedad e vai ter de fazer uma paragem, após ter ficado duas semanas sem jogar devido a uma lesão contraída no jogo frente ao FC Porto, a 15 de setembro.

Recorde-se que o Atlético de Madrid volta a defrontar os azuis e brancos para a Liga dos Campeões no dia 7 de dezembro, no Estádio do Dragão.