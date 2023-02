Foi «morninho» durante muito tempo, aqueceu no final e acabou empatado (1-1) o dérbi entre Real Madrid e Atlético, este sábado, a contar para a 23.ª jornada da La Liga.

No Santiago Bernabéu, a primeira parte foi de respeito mútuo, mas pouca acutilância ofensiva. Muito pouca. Daí, lá está, o «morninho».

Na etapa complementar as coisas aqueceram. Não que se tenha tornado de repente um grande jogo de futebol, mas pelo menos houve alguma agitação.

Ángel Correa foi expulso aos 64 minutos, por agressão a Rudiger, e deixou os colchoneros reduzidos a dez unidades. Só que os homens de Diego Simeone não se deixaram amedrontar e conseguiram incomodar Courtois, e até mais do que isso: a 12 minutos dos 90, Griezmann cruzou e Giménez, nas alturas, cabeceou para a baliza, com a bola ainda a desviar no poste.

Um minuto antes, refira-se, Ancelotti havia lançado Álvaro Rodríguez, jovem de apenas 18 anos que praticamente imitou Giménez. Aos 85 minutos, Modric bateu o canto e o teenager, com um grande cabeceamento, fez o empate. A bola, curiosamente, também bateu no poste antes de entrar.

Com este resultado, sorri o Barcelona, que pode acabar a jornada com dez pontos de vantagem na liderança, face ao Real. O Atlético é quarto classificado, com 42 pontos.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)