Mário Rui foi expulso com vermelho direto, por agressão a um adversário, mas o Nápoles venceu em Empoli por 2-0 e segue imparável na Série A, agora com dezoito pontos de vantagem sobe o Inter Milão no topo da classificação da liga italiana.

O Nápoles voltou a entrar forte e, antes da meia-hora, já vencia confortavelmente por 2-0. Com Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia no ataque, o líder da liga italiana desbaratou por completo a defesa do Empoli e adiantou-se no marcador, ao minuto 17, com um desvio infeliz de Ismajli para as próprias redes.

Mais dez minutos e novo golo para o Nápoles, este com nota artística para Kvaratskhelia. O internacional georgiano recuperou uma bola na quina da área e, com a parte de fora do pé, meteu-a no segundo poste, para a entrada fulgurante de Osimhen. 2-0.

O Nápoles ainda ameaçou o terceiro até ao intervalo, com destaque para um remate de Kim à trave, e chegou mesmo a festeja rum terceiro golo, novamente marcado por Osimhen, mas desta vez o nigeriano estava fora de jogo.

Depois aconteceu o momento da expulsão de Mário Rui. O internacional português estava caído por terra, depois de uma falta de Caputo, mas atingiu o adversário com um pontapé numa zona muito sensível. O árbitro, numa primeira fase, nada assinalou, mas depois de alertado pelo VAR, foi rever as imagens e expulsou mesmo o lateral português.

Reduzidos a dez, Spaletti reformulou o onze para modo de gestão, mas Osimhen voltou a ter uma oportunidade para bisar na partida nos instantes finais.

O Nápoles acaba por conseguir o essencial e aumentou a vantagem no topo da classificação para dezoito pontos, mas o Inter joga ainda no domingo, em Bolonha.