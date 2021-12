João Félix vai aproveitar a ausência de Correa para ser titular do Atlético Madrid na visita a Granada. A garantia foi dada por Diego Simeone na conferência de antevisão, realizada nesta terça-feira.



Simeone foi questionado diretamente sobre o rendimento do português e respondeu assim: «Espero que seja um jogador determinante e regular no jogo, como foi nas segundas partes das últimas partida [Real Madrid e Sevilha]», referiu o treinador argentino, convidado a explicar as dificuldades do avançado português a entrar nas primeiras escolhas da equipa.



«Não tem tido muita continuidade devido às lesões que teve desde o início da época. Todos esperamos o melhor dele e ele também. Não tenho nenhuma dúvida, ao ver as suas últimas exibições com o Real Madrid e o Sevilha, que está nesse caminho», explicou Simeone.



Félix leva números muito pobres esta época. 14 presenças, apenas seis a titular, e dois golos. Quarta-feira, em Granada, terá a oportunidade de entrar de início. O jogo está em atraso e é relativo à nona jornada do campeonato espanhol.



