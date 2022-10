O Barcelona sofreu a bom sofrer, mas segurou uma vitória por 1-0 sobre o Celta de Vigo, graças a um golo de Pedri, aos 17m.

A equipa de Xavi dominou a primeira parte de forma confortável, mas na segunda desapareceu do jogo e foi Ter Stegen a salvar a equipa com várias defesas importantes.

O treinador dos catalães poupou alguns dos habituais titulares, a meio de dois jogos com o Inter Milão para a Liga dos Campeões, e a equipa somou a segunda vitória por 1-0 consecutiva na Liga, mantendo-se na liderança da liga espanhola, juntamente com o Real Madrid, uma semana antes de as duas equipas se defrontarem em mais uma edição de El Clássico.

Do lado do conjunto galego, destaque para Gonçalo Paciência. O avançado português entrou aos 84m e foi um dos protagonistas do forcing final do Celta, tendo ficado muito perto de assistir Iago Aspas, apenas 15 segundos depois de entrar em campo. Contudo, Ter Stegen negou o golo ao capitão do conjunto galego, com uma defesa com o pé esquerdo.