Será que Lionel Messi estará de regresso ao Barcelona em 2023? O clube catalão não descarta essa hipótese.

Esta quinta-feira durante a apresentação do relatório de contas da temporada transata, o vice-presidente blaugrana, Eduard Romeu «piscou o olho» a um eventual regresso do astro argentino.

«O Messi é um ativo do Barça e terá sempre as portas do clube abertas. Vocês já sabem que nós sabemos fazer milagres», afirmou o dirigente catalão.

De recordar que o Barcelona sofreu um restruturação financeira, que levou a saída de vários jogadores, incluíndo Lionel Messi, que não renovou contrato com os catalães e rumou ao Paris Saint-German em 2021.