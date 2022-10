Os próximos meses prometem muitas novidades em torno do futuro de Lionel Messi. O argentino termina contrato com o Paris Saint-Germain no final da temporada e um regresso ao Barcelona poderá estar em cima da mesa, pelo menos essa é a vontade já demonstrada publicamente pelos dirigentes catalães.

O treinador Xavi, que enquanto jogador dividiu o balneário com o atacante do PSG, assumiu que este não é o momento ideal para abordar o regresso de Leo a Camp Nou.

«Isso do Leo vamos ver no que dá. Desejo-lhe o melhor e o Barça é a sua casa. Não é o momento de falar do Leo, não o estamos a ajudar ao falar nisso. Que esteja tranquilo e a desfrutar no PSG», disse o técnico catalão em conferência de imprensa.