Este domingo, o Barcelona empatou a uma bola na casa do Athletic Bilbao, desperdiçando a oportunidade de ficar em segundo lugar no campeonato, depois do desaire do Girona.

Apesar de ter somado um ponto e de um jogo bastante cinzento, o Barcelona sai deste jogo com mais dois lesionados, depois de Frenkie de Jong e Pedri terem sido substituídos ainda antes do intervalo.

João Cancelo, titular, ainda tentou a sua sorte do meio campo, por volta da meia hora de jogo, depois de encontrar Unai Simón fora de posição, mas o guarda-redes conseguiu recuperar a posição e o defesa Yeray evitou que a bola entrasse.

João Félix entrou aos 76 minutos, para o lugar de Raphinha, mas no tempo em que jogou não conseguiu fazer muito e o resultado manteve-se inalterado.

Com este resultado, o Barcelona desperdiça a possibilidade de garantir o segundo lugar, que foi «oferecido» pelo Girona, que perdeu este domingo frente ao Mallorca, por 1-0. A equipa orientada por Xavi está assim na terceira posição, com 58 pontos. Já o Athletic Bilbao, está na quinta posição, com 50.

