Philippe Coutinho, antigo jogador do Barcelona e do Liverpool, está agora ao serviço do Al-Duhail, do Catar, por empréstimo do Aston Villa, e em Doha concedeu uma entrevista ao jornal espanhol «Sport», onde abordou a sua passagem pelos catalães. O médio brasileiro afirmou, ao diário do país vizinho, que não se arrepende de ter trocado os «reds» pelos «blaugrana.

«Em nenhum momento. As coisas não correram como eu imaginava, como as pessoas esperavam, como eu esperava porque sou o primeiro a exigir-me em campo, digo a mim mesmo que tenho de dar mais em campo... Tentei de tudo, sempre fui muito profissional e não me arrependo de nada. Sempre foi o meu sonho jogar no Barça e fui para lá, gostei, pude conhecer muita gente, ganhar títulos e isso estará para sempre na história da minha vida», afirmou Coutinho.

Na mesma entrevista, o médio brasileiro disse que está focado no presente e que por isso não pensa em rumar ao Inter Miami, de Lionel Messi, ou em estar presente no Mundial 2026. O jogador, de 31 anos, acredita que Neymar ainda tem muito para dar ao futebol e que Hansi Flick e Jurgen Klopp, com quem trabalhou no Bayern Munique e no Liverpool, podem treinar qualquer equipa no mundo.

«São dois grandes treinadores. Trabalhei com os dois e a verdade é que tive uma relação muito boa com eles e as suas equipas sempre jogaram muito bem. Eu diria que qualquer uma dessas opções é muito boa para qualquer equipa do mundo.»