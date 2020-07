Manuel Pellegrini foi esta segunda-feira apresentado como treinador do Betis de Sevilha. Na conferência de imprensa aos jornalistas o técnico diz ter «sido um prazer poder assinal pelo clube».

Com a menta já na próxima temporada, o chileno rejeitou abordar uma possível saída de Feddal, na iminência de ser apresentado como reforço do Sporting.

«Não é o momento para falar de jogadores que podem sair ou chegar, porque muitas vezes são só rumores, alguns certos e alguns errados» respondeu, explicando igualmente a situação de William Carvalho.

«Vamos planear em conjunto com a direção o que for melhor para o Bétis, que jogadores podem sair, que jogadores podem entrar, e quais permanecerão no plantel. Não é o momento de falar disso porque há muita coisa que ainda pode mudar» continuou.

Sobre a preparação da próxima temporada, Pellegrini diz que o «próximo mercado não vai ser fácil.»

«As contratações são um trabalho partilhado. Eu digo que perfil de jogador preciso e a direção desportiva, juntamente com o departamento de scouting propõe nomes. Mas há alguns pressupostos, não podemos pedir Messi ou Cristiano, porque não os podemos trazer. Há que ter o melhor plantel possível» salientou o ex- Real Madrid e Manchester City.