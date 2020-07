Gonçalo Guedes cumpriu o jogo 100 pelo Valência, mas não teve grandes motivos para recordar o momento, já que a equipa che foi derrotada fora pelo Leganés (1-0), que precisava urgentemente de vencer para não comprometer quase irremediavelmente a luta pela permanência.

Rúben Pérez marcou de penálti aos 18 minutos, mas a expulsão do ex-Sporting Jonathan Silva por vermelho direto aos 54 minutos após uma entrada duríssima sobre Ferran Torres poderia ter deitado por terra a esperança da equipa da casa.

📺 El VAR arregló la terrorífica actuación de Melero López.

Jonathan Silva clava los tacos en el gemelo de Ferrán. El colegiado, tras revisar la acción, cambió la cartulina amarilla por la roja. ✅ pic.twitter.com/sRb6MyAEm1 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 12, 2020

O Valência ainda beneficiou de um castigo máximo aos 60 minutos, mas Parejo permitiu a defesa a Cuellar.

Também este domingo, o Sevilha venceu o «aflito» Maiorca por 2-0 e colocou-se a um ponto de garantir matematicamente o apuramento para a Liga dos Campeões.

Alejandro Pozo, extremo emprestado pelos sevilhanos à equipa das Baleares, acabou por ficar ligado aos dois golos do jogo. Cometeu o penálti que permitiu ao conjunto de Julen Lopetegui adiantar-se no marcador aos 41 minutos por intermédio de Lucas Ocampos, que apontou o 14.º golo na Liga espanhola.

Já perto do fim do jogo, aos 84 minutos, Youssef En-Nesyri sentenciou a partida. O guarda-redes Yassine Bounou lançou longo para o ataque e o marroquino superou Pozo antes de desferir um chapéu perfeito a Manolo Reina.

Com este resultado, o Sevilha chega aos 66 pontos na Liga espanhola e mantém o terceiro lugar, a par do Atlético Madrid, mas com vantagem no confronto direto sobre os colchoneros. O Villarreal é quinto classificado com menos nove pontos, tendo ainda três jornadas pela frente e vantagem no confronto direto, com os andaluzes, que por isso ainda não têm o apuramento para a Liga dos Campeões matematicamente selado.

Já o Maiorca está no penúltimo lugar com 32 pontos, menos três do que o Alavés, a primeira equipa na chamada zona de salvação.

Sobrevivência difícil para o Maiorca e o mesmo não pode dizer-se do Eibar de Paulo Oliveira, que selou a permanência às custas de uma vitória por 2-0 na visita ao já condenado Espanhol. Edu Exposito bisou com golos aos 25 e 36 minutos.

Destaque ainda para o triunfo do Athletic Bilbao, que procura ainda atingir um lugar europeu, na visita ao terreno do Levante: triunfo por 2-1 à boleia de Raúl García (dois golos). Enis Bardhi marcou o único golo da equipa da casa.