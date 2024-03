Esta segunda-feira, o Osasuna recebeu e venceu o Alavés pela margem mínima, em jogo referente à 27.ª jornada da liga espanhola.

Num embate de equipas a meio da tabela, foi o excelente golo de Budimir que garantiu os três pontos à equipa de Pamplona.

O avançado croata, terceiro melhor marcador do campeonato espanhol, a par de Morata (Atlético Madrid) e Dovbyk (Girona), voltou a tomar gosto ao pé e fez o golo solitário do encontro, aos 76 minutos.

Depois de receber um passe do espanhol García, o número 17 do Osasuna só teve de puxar a bola para o meio e, com o pé esquerdo e como mandam as regras, colocá-la no fundo das redes, sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário.

Na sua quarta época seguida com a camisola do Osasuna, Budimir faz uma das melhores na carreira, levando 14 golos no campeonato. De recordar que o croata foi colega de Bruno Fernandes, na época 2016/17, na altura ao serviço da Sampdoria.

Relativamente à classificação, o Osasuna está em 10.º lugar, com 36 pontos, e somou a terceira vitória em cinco jogos. Já o Alavés, passa uma fase bastante negra, estando em 13.º, com 29, e sem qualquer vitória nos últimos cinco encontros.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)