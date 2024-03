Luis Miguel Ramis já não é treinador do Espanhol, informou o clube esta terça-feira.

«A dinâmica da equipa principal nos últimos dias da competição levou a Direcção do clube a tomar esta decisão com o único e claro objectivo de conseguir a promoção à Primeira Divisão», pode ler-se no comunicado oficial.

O técnico espanhol chegou ao clube em novembro de 2023, tendo dirigido a equipa em 18 partidas, o que resultou num registo de sete vitórias, sete empates e quatro derrotas.

No campeonato, segundo escalão espanhol, o clube de Barcelona encontra-se atualmente em terceiro lugar, em zona de acesso ao playoff de subida para a La Liga, mas a quatro pontos do primeiro lugar. Nos últimos cinco jogos, a equipa de Ramis teve apenas uma derrota, mas nos dois últimos não foi além do empate, o que resultou no despedimento antecipado.

Manolo González foi o escolhido para ocupar o cargo até ao final da temporada, ele que atualmente treinava a equipa B.

✍️ OFICIAL | Luis Miguel Ramis deixa de ser entrenador de l'#RCDE. Gràcies i sort! — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 12, 2024