Jenni Hermoso está de regresso às convocadas da seleção de Espanha, depois da polémica que levou à demissão do presidente da Federação, Luis Rubiales.

A jogadora do Pachuca, do México, que já passou por Barcelona, PSG e At. Madrid, integra a lista da selecionadora Montse Tomé, que fez regressar também Salma Paralluelo e Esther González. Em sentido contrário saem Mapi León, Patri Guijarro, Rosa Márquez, María Pérez e Eva Navarro.

A médio de 33 anos, que já representou Barcelona, PSG e At. Madrid, é uma das jogadoras mais destacadas das atuais campeãs do mundo, tendo 51 golos em 105 jogos pela seleção.

Depois da polémica, ao ter sido beijada na boca, sem consentimento, pelo então presidente da Federação, durante os festejos após a conquista do título de campeãs do mundo, a jogadora está de volta à convocatória de Espanha, que defronta Itália e Suíça para a Liga das Nações.