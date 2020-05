O médio venezuelando Yangel Herrera, de 22 anos, do Granada testou positivo à Covid-19.

O jogador que atua na mesma equipa dos portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Gil Dias tinha dado negativo num primeiro teste, mas um exame serológico revelou a presença do vírus, apesar de o jogador estar sem sintomas.

Por essa mesma razão, Herrera estará afastado da restante equipa nos próximos dias e vai realizar novos exames.

Este é o terceiro caso detetado em jogadores do campeonato espanhol desde o regresso aos trabalhos, depois de Lodi, do At. Madrid e Remiro, da Real Sociedad.