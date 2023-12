O Arandina é o último classificado do grupo 1 da quarta divisão do futebol espanhol, mas agigantou-se esta quinta-feira para eliminar o Cádiz, da primeira divisão, da Taça do Rei.

A vitória (3-1) épica fez-se com muita chuva à mistura, e no final do jogo, perante um acontecimento destes, também não foi a chuva que impediu a festa.

Pelo contrário, já que a equipa de Aranda de Duero aproveitou a água para festejar ainda com mais estilo.

Ora veja: