O Athletic Bilbao bateu o Elche por 2-1 este domingo e mantém viva a aspiração de lutar por um lugar europeu que já escapa há quatro anos. A equipa basca superiorizou-se na primeira parte, mas acabou a sofrer nos descontos.

A derrota do Villarreal na visita ao Levante serviu de catalisador para a equipa de San Mamés que entrou no jogo determinada a ganhar três pontos ao rival direto. Uma entrada forte até ao primeiro golo, aos 32 minutos, com assinatura de Berenguer e assistência de Berbiche.

A equipa da casa teve mais oportunidades para marcar, mas o golo da tranquilidade só chegou aos 86 minutos, com Villalibre a dobrar a vantagem a passe de Raúl Garcia. Ainda assim, houve espaço para a apreensão, uma vez que o Elche ainda reduziu a diferença, já em tempo de compensação, por Josan.

Com este triunfo, o Arhletic, no oitavo lugar da classificação da liga espanhola, fica a apenas um ponto do Villarreal e a quatro do vizinho Real Sociedad. O Elche, por seu lado, segue no 15.º posto, com seis pontos de vantagem sobre a zona de despromoção.