Francisco Trincão integra a primeira convocatória da época do Barcelona, para o particular de pré-época frente ao Gimnastic.

O reforço dos culés, antigo jogador do Sp. Braga, faz parte da primeira lista do técnico Ronald Koeman, tal como Nélson Semedo, o outro português do plantel.

Quem não está é Luis Suárez. O avançado uruguaio tem sido associado à Juventus e não foi chamado por Koeman para a partida desta tarde, às 18h00.

Messi, depois de resolvido o diferendo acerca do seu desejo de sair, está convocado.

