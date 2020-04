O antigo internacional italiano Fabio Cannavaro sonha em regressar ao Real Madrid, agora como treinador, depois de ter jogado três temporadas no Santiago Bernabéu, entre 2006 e 2009.

O atual treinador do Guangzhou Evergrande, que também jogou no Nápoles, onde fez a formação, Parma, Inter Milão e Juventus, acalenta agora o sonho de regressar à capital espanhola.

«Estou a trabalhar todos os dias para no futuro voltar para o Real Madrid para treinar. Quando alguém quer ser treinador, tem de pensar nos clubes de topo, como o Real Madrid, a seleção italiana ou um grande clube da Europa. É certo que para conseguir isso tenho de estar preparado», referiu o antigo Bola de Ouro que se sagrou campeão da China na última época.

Com a Primeira Liga chinesa, que devia ter começado em fevereiro, suspensa devido à pandemia da covid-19, Canavarro, atualmente com 46 anos, olha para o futuro e, em entrevista ao portal Madridista Real recordou a sua passagem pela capital espanhola.



«A minha etapa em Madrid não teve um início fácil, mas creio que no final conseguimos fazer um bom trabalho, pois foi um dos clubes onde mais joguei e onde acabei por sair de bem com toda a gente. O meu sonho, enquanto treinador, é voltar a Madrid, pois é um lugar maravilhoso para mim», admitiu o antigo defesa, vencedor da Bola de Ouro em 2006, ano em que se sagrou campeão do mundo ao serviço da seleção de Itália.