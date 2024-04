A plataforma DAZN prolongou o acordo com a liga espanhola e assegurou todos os jogos da prova em exclusivo até junho de 2029 em Portugal e Itália.

«A assinatura do novo acordo com a LA LIGA permite à DAZN transmitir mais de 380 jogos por época, incluindo os jogos da LA LIGA Hypermotion, a segunda divisão espanhola», informou a DAZN, em comunicado.

O diretor-geral da DAZN Portugal, Jorge Pavão de Sousa, salientou, na mesma nota, que «esta renovação faz com que na próxima época os fãs de desporto possam assistir à La Liga, Premier League, Bundesliga e a todas as competições europeias da UEFA com um único serviço».



Além da Liga espanhola, a DAZN Portugal já tinha assegurado igualmente a transmissão das provas da UEFA, acresentando a Liga Europa e a Liga Conferência ao portefólio que continha apenas a Champions.