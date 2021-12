Em dia de aniversário de Karim Benzema (34 anos), o Real Madrid ficou em branco diante do Cádiz em pleno Estádio Bernabéu. A equipa de Carlo Ancelotti tinha a possibilidade de ganhar ainda mais pontos ao vizinho Atlético Madrid, derrotado em Sevilha, mas viu interrompida uma série de dez triunfos consecutivos com um nulo diante do penúltimo classificado.

Uma primeira parte fraca do líder da liga espanhola, em que Casemiro, com um cartão amarelo, arriscou ser expulso mesmo em cima do intervalo. Antes disso, muito pouco da parte dos merengues. Vinicius teve uma oportunidade a abrir, Kroos tentou um remate de longe e Valverde também tentou a sua sorte, mas muito pouco diante de um Cádiz que lutava briosamente pelos pontos.

A segunda parte não foi muito diferente, mas com o Cádiz a crescer e até a ameaçar o golo, aos 74 minutos, na marcação rápida de um livre. Sobrino saiu a jogar e serviu Negredo que atirou a rasar o poste. Logo a seguir, Benzema, lançado por Hazard, caiu na área e pediu penálti, mas o árbitro nada assinalou. O jogo acabou com um livre favorável à equipa da casa, mas Alaba não conseguiu melhor do que atirar contra a barreira.

Com este nulo, o Real Madrid permite a aproximação do Sevilha que fica, agora, a apenas seis pontos do topo da classificação.