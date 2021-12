Vitória importante para o Granada na receção ao Maiorca, duas equipas que lutam pela manutenção na liga espanhola. O 4-1 final esconde um jogo feito de equilíbrios e muita emoção. Os dois últimos golos do Granada foram marcados já no período de descontos.



Luís Maximiano voltou a estar na baliza do Granada e só foi batido por Dani Rodriguez, aos 23 minutos. O antigo guarda-redes do Sporting esteve em bom plano, mas o homem da tarde foi Jorge Molina.



O avançado do Granada fez um hat trick e acabou por ser completamente decisivo. Antonio Puertas fechou as contas no quinto minuto depois dos 90.



O resultado deixa o Granada com 19 pontos, no 15º lugar da liga espanhola, apenas a um do Maiorca.