Gerard Piqué anunciou, através das redes sociais, que vai voltar ao futebol, não como jogador, mas como treinador.

Um anúncio inesperado do antigo internacional espanhol que resulta, segundo explica o próprio, de uma reflexão que fez no final do ano.

«É um novo ano e depois de pensar calmamente decidi voltar ao futebol. Sinto falta dele. Desta vez não será como jogador. Será como treinador. Partilharei mais detalhes no final da semana», escreveu o antigo jogador do Barcelona.

Gerard Piqué, atualmente com 36 anos, fez a formação no Barcelona, passou pelo Manchester United e pelo Saragoça, ainda muito jovem, antes de acumular quinze temporadas com a camisola catalã, até decidir terminar a carreira, no final de 2022/23.