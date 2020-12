Com Gonçalo Guedes em campo os 90 minutos e Thierry Correia na reta final do jogo, o Valência empatou sem golos na visita ao terreno do Eibar.

Paulo Oliveira e Rafa Soares, jogadores da equipa da casa, assistiram do banco ao terceiro jogo seguido dos bascos sem sofrer golos, um recorde no principal escalão do futebol espanhol.

Com este resultado, o Eibar mantém-se à frente do Valência: tem 14 pontos, mais um do que o emblema «che», que não ganha para o campeonato desde 8 de novembro, quando goleou o Real Madrid por 4-1.