O Al-Nassr de Rui Vitória empatou esta segunda-feira em casa a dois golos do o Al-Ettifaq e manteve-se no penúltimo lugar da Liga saudita com 4 pontos, os mesmo do Damac FC que segue no último lugar.

O Al-Nassr esteve a perder por 2-0 (sofreu o primeiro num penálti a castigar falta do ex-portista Maicon) até já bem perto do tempo de compensação, mas chegou ao empate como golos aos 89 e no décimo minuto do tempo de compensação, por Hamdalah na cobrança de uma grande penalidade assinalada após recurso ao VAR.

O Al Nassr soma uma vitória um empate e cinco derrotas no campeonato. Bem melhor está o Al-Shabab. A equipa de Pedro Ciaxnha está no segundo lugar com 14 pontos, menos cinco do que o líder Al-Hilal, ex-equipa de Jorge Jesus.