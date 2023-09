Javier Aguirre, treinador mexicano do Maiorca, admite que não vai ser fácil travar o Barcelona, esta quarta-feira, em jogo antecipado da 7.ª jornada da liga espanhola, considerando que a equipa de Xavi tornou-se numa «equipa temível e imparável com os dois Joões [Cancelo e Félix]».

«Vimos os jogos em que o Barça sofreu a sério. Um foi com o Getafe e o outro frente ao Celta. Ao ver o que fizeram os meus colegas [José Bordalás e Rafa Benítez], mas puxando pelas nossas próprias virtudes, tentei desenhar algo para travar o jogo do Barça. É difícil, já sabemos, mas jogamos onze contra onze, jogamos em casa, estamos magoados [com a derrota diante do Girona por 5-3], mas temos de estar à altura das circunstâncias», começou por destacar Aguirre em conferência de imprensa.

No entanto, o treinador mexicano espera dificuldades acrescidas, com um Barça «imparável» com os dois portugueses que contratou sobre o fecho do mercado. «Vai ser muito difícil porque ainda não perderam, estão em forma e com o Cancelo e João Félix montaram uma equipa terrível», acrescentou.

Quanto à sua equipa, apesar de somar apenas cinco pontos, Aguirre garante motivação total para o embate com os catalães. «Já virámos a página do que aconteceu em Girona e a equipa está motivada. Contra o Barça todos querem jogar, nem preciso de motivá-los, estão todos no máximo. Isto acontece sempre nos jogos grandes, com o Real Madrid e Atlético também», destacou ainda.