O Sevilha confirmou este sábado a contratação do lateral esquerdo Adrià Pedrosa que chega para colmatar a saída de Alex Telles que está de volta ao Manchester United, depois de ter jogado no Sánchez-Pizjuán por empréstimo da equipa de Old Trafford.

O acordo com o lateral de 25 anos, formado no Espanhol, já estava definido há meses, mas só agora foi oficializado com um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Pedrosa será, assim alternativa ao ex-sportinguista Marcos Acuña no lado esquerdo da defesa do Sevilha.