O Villarreal informou através dos canais oficiais as saídas de Bruno e Santi Cazorla. Bruno Soriano, de 36 anos, jogou no Submarino Amarelo toda a vida e esta época esteve em seis jogos da equipa, após duas épocas destruídas pelas lesões.



Santi Cazorla tem 35 anos e faz o segundo ano no Villarreal após uma passagem de cinco épocas pelo Arsenal. Antes, o internacional espanhol já tivera uma longa ligação aos espanhóis.





Esta temporada será inolvidable por muchos motivos...



La pena es que no podamos vivirlo juntos, afición.



💛 #LlegendesGroguetes 💛#VillarrealEibar pic.twitter.com/6kLheH1EUi — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 18, 2020