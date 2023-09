Sergio Ramos voltou a sorrir depois da estreia com a camisola do Sevilha, clube onde fez a formação antes de dar início a uma carreira ímpar no Real Madrid. Depois de uma temporada praticamente sem jogar no Paris Saint-Germain, o central espanhol, campeão do mundo e bicampeão da Europa, regressou às origens para voltar a ser feliz.

O primeiro jogo nesta segunda passagem pelo Sevilha foi no domingo e terminou com uma vitória sobre o Las Palmas por 1-0. «Foi muito emocionante reencontrar-me com a minha gente, a minha casa, os meus adeptos…é único. É um sentimento que não se pode traduzir em palavras. E a melhor maneira para o fazer foi com uma vitória. Espero que seja o início de uma boa sequência», começou por destacar o experiente central de 37 anos logo após o final do jogo.

Uma vitória importante para o Sevilha que vinha numa sequência negra, com três derrotas consecutivas no arranque da nova edição da liga espanhola. «Estou contente, sobretudo, pelo resultado, depois de um início difícil para a equipa. Aproveitando o empurrão dos adeptos, a equipa conseguiu fazer as coisas bem. Pressionámos alto e criámos muitas oportunidades, penso que 26», referiu.

Sergio Ramos estreou-se pelo Sevilha dezoito anos depois de uma saída envolta em polémica para o Real Madrid. «Tinha um pouco de dúvidas ao início, mas a forma como fui recebido na apresentação é algo que não vou esquecer. Já posso morrer tranquilo junto da minha gente, como disse aos meus pais», destacou ainda o antigo internacional espanhol.