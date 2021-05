Noite amarga em Sevilha. A equipa orientada por Julen Lopetegui, que ainda acalentava o sonho de lutar pelo título espanhol, perdeu em casa e vê as contas complicarem-se.

A derrota do Sevilha foi consumada devido a um golo de Iñaki Williams, já nos descontos da partida.

Com este resultado, a equipa do sul de Espanha mantém o quarto lugar na Liga espanhola, mas vê as três equipas da frente fugirem, ficando a quatro pontos de Real Madrid e Barcelona e a seis do líder, At. Madrid.