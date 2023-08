Unai Simón, guarda-redes espanhol do Athletic Bilbao, foi alvo de insultos homofóbicos no encontro frente ao Osasuna, no último sábado, mas só esta quarta-feira é que foram reveladas as palavras proferidas por alguns adeptos que se encontravam atrás da baliza defendida pelo internacional espanhol.

De acordo com o Canal Movistar Plus+, que recorreu à leitura labial, os adeptos do Osasuna dirigiram-se a Unai Simon, proferindo frases como «Morre, filho da p…, maricas de m….». Os mesmos adeptos também proferiram injúrias ao próprio país e seleção: «P… España y p…Selección», que em português se pode traduzir para «m…da Espanha e m… de seleção nacional».

O Athletic Bilbao acabou por bater o Osasuna por 2-0, com golos de Williams e Guruzeta.