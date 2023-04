Seis meses depois, o Valencia voltou a vencer fora de casa, diante do último classificado, o Elche (2-0), e, desta forma, ganha um novo fôlego na luta pela manutenção no principal escalão. Depois de oito derrotas consecutivas longe do Mestalla, a equipa de Ruben Baraja conseguiu finalmente sair da zona dos três últimos condenados.

O pequeno estádio Martinez Valero transformou-se num pequeno Mestalla, tantos foram os adeptos que viajaram para Elche para apoiar a equipa. A verdade é que o Valencia, com o ex-Vitória André Almeida a titular no meio-campo, correspondeu ao apoio dos adeptos, com Nico a atirar à barra logo aos cinco minutos, antes de Samuel Lino, com assistência de Cavani, abrir o marcador aos 19.

Uma entrada fulgurante que deu tranquilidade aos visitantes que consolidaram a vantagem, ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, com alguma sorte, uma vez que foi Verdu a desviar para as próprias redes.

Uma vantagem que o Valencia controlou, depois na segunda parte, ao som dos cânticos dos mais de sei mil adeptos nas bancadas, embora tenha ainda passado por alguns calafrios.

O Valencia chegou aos 30 pontos e vai agora preparar-se para outra final, em casa, diante do Valladolid.

