Victor Sánchez não resistiu. A publicação de um vídeo íntimo, de conteúdo sexual, na internet acabou por ditar o seu despedimento do comando técnico do Málaga.



A novidade foi dada pelo próprio treinador, já este domingo. Num comunicado postado na sua conta oficial nas redes sociais, Victor Sánchez defende-se e afirma «discordar» de forma absoluta da rescisão unilateral patrocinada pelo Málaga.



Victor Sánchez marcou uma conferência de imprensa para quarta-feira, 15 de janeiro, onde promete revelar mais dados sobre o escândalo que conduziu à sua demissão.



«Entristece-me que não me seja permitida continuar esta luta desportiva», escreveu o antigo futebolista de Real Madrid e Deportivo, de 43 anos.



Após a divulgação das imagens de conteúdo impróprio e consequente chantagem e tentativa de extorsão de que foi vítima, Victor Sánchez foi suspenso pelo Málaga. Agora, o afastamento é definitivo.